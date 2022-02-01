Маэстро Понасенков захотел превратить дом расчленителя Соколова в музей идиотов

Историк и публицист Евгений Понасенков захотел отсудить квартиру у своего оппонента Олега Соколова. Как уточняет «Радиоточка НСН», дом коллеги он планирует превратить в «Музей завистливых идиотов». .

«Вы, конечно, удивитесь, но сегодня я снова выиграл суд у убийцы и расчленителя Соколова. Это уже трагифарс», — рассказал Понасенков и уточнил, что разбирательство касалось авторства научных идей. По словам маэстро, он выиграл суд в июне 2021 года, но Соколов подал апелляцию.

«Я не хотел уж совсем изничтожать и так заключенного в тюрьму, но после такой наглости я, конечно, подам на судебные издержки — и у него опишут квартиру. Устрою в ней Музей завистливых идиотов», — заявил Понасенков.

Олег Соколов, с которым у маэстро давний конфликт, в 2020 году был приговорен к 12 с половиной годам лишения свободы за убийство своей бывшей студентки Анастасии Ещенко. Как установил суд, историк совершил преступление на почве ревности. Он застрелил Ещенко, а затем, чтобы скрыть следы преступления, расчленил ее и выбросил части тела в реку Мойку.