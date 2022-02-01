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Россиянам с ипотекой задумали упростить продажу квартир

«Парламентская газета»: ипотечникам разрешат самостоятельно продавать недвижимость

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ипотечным заемщикам в России задумали разрешить самостоятельную продажу заложенных в банках квартир. Соответствующий законопроект может быть рассмотрен Госдумой во втором чтении уже весной 2022-го, пишет «Парламентская газета».

Документ, внесенный на рассмотрение вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, был принят в первом чтении в декабре 2020-го, уточняет издание. В настоящее время россияне, недвижимость которых находится в залоге у банка, могут продать ее только на публичных торгах или аукционе.

Эта схема не позволяет гражданам продавать залоговые квартиры по выгодным ценам. В Госдуме предлагают запустить упрощенный механизм самостоятельной реализации такой недвижимости, то есть разрешить ипотечникам искать покупателей, заключать сделки и потом рассчитываться по кредитам.

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При этом в банк нужно будет подать соответствующее заявление, а весь процесс продажи придется завершить в течение полугода после этого. Если квартиру в установленный срок никто не купит, взыскание залогового имущества будет осуществляться в общем порядке согласно действующему закону об ипотеке.

Ранее стало известно, что Яровая предложила упростить процедуру перехода на ипотеку с более низкой ставкой для семей с детьми, использовавших материнский капитал для погашения кредита на жилье.

Нина Ташевская
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