Россиянам упростят рефинансирование ипотеки

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила упростить процедуру перехода на ипотеку с более низкой ставкой для семей с детьми, использовавших материнский капитал для погашения кредита на жилье. Соответствующий законопроект будет рассмотрен во втором чтении весной 2022-го, пишет «Парламентская газета».

Как отмечается в пояснительной записке к документу, ставки по ипотеке с момента запуска программы маткапитала значительно снизились, и для сокращения финансовой нагрузки многие заемщики в настоящее время обращаются в банки, чтобы рефинансировать старую ипотеку.

При этом рефинансирование ипотеки с использованием маткапитала затруднено: возникают сложности с оформлением залога на нового кредитора. Нужно, в частности, согласие органов опеки. Законопроект снимает с заемщиков это обременение — если он будет принят, разрешение от опеки больше не потребуется. Кроме того, документом отменяется необходимость согласия первого кредитора на рефинансирование.

Ранее директор по розничному бизнесу Росбанка Алексей Лола заявил, что в 2023 году ставки по ипотеке в России станут более привлекательными, и это спровоцирует массовое рефинансирование жилищных кредитов.