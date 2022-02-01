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США вновь заявили об отсутствии у России права вето на вступление стран в НАТО

Пентагон: РФ не обладает правом вето на вступлении стран в НАТО, решение принимает альянс
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Lisa Ferdinando/ Globallookpress.com

США вновь заявили об отсутствии у России права вето на вступление стран в НАТО. Как отметил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, подобные решения принимает Североатлантический альянс и суверенное государство, намеревающееся получить членство, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства подчеркнул, что не будет спекулировать относительно расширения НАТО на восток и места Украины в этом процессе, однако напомнил, что право на принятие решения остается за альянсом и Киевом.

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С аналогичным заявлением выступила представитель Белого дома Джен Псаки. По ее словам, США намерены продолжать отстаивать мнение о том, что только Организация Североатлантического договора в праве решать, кто может к ней присоединиться.

Пресс-секретарь подчеркнула важность дипломатических отношений с Россией, однако добавила, что Вашингтон будет отстаивать собственные ценности, включая позицию относительно НАТО.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что когда-то в НАТО обещали России не продвигать инфраструктуру альянса на восток ни на дюйм, однако в итоге «кинули и обманули» Москву. Глава государства отметил, что полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы тщательно анализируются, однако уже сейчас понятно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы.

Посол США Джон Салливан передал заместителю министра иностранных дел России Александру Грушко письменный ответ американских властей на предложения по гарантиям безопасности 26 января. Тогда же письменный ответ НАТО передали послу России в Брюсселе.

17 декабря 2021 года министерство иностранных дел России обнародовало проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника и, в частности отказаться от расширения НАТО на восток. Также Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.

Марина Совина
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