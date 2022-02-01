Россия заявила об отсутствии войск на границе с Украиной

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российские войска находятся не на границе с Украиной, а в местах постоянной дислокации. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной началу российского председательства в Совете Безопасности организации, передает ТАСС.

Постпред России при ООН заявил об отсутствии российских войск на границе с Украиной. Он добавил, что не понимает, откуда страны Запала берут данные о численности военных на украинской границе.

«Российские войска не находятся на границе с Украиной. Они находятся там же, где и обычно», — подчеркнул Небензя.

Ранее Небензя ответил на вопрос о «выполнении» Россией Минских соглашений. Он заявил, что у страны нет требований, которым она обязалась следовать. «Все обязательства, которые там изложены, касаются Киева и Донбасса», — отметил Небензя.