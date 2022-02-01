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Роман Протасевич заявил об отсутствии альтернатив Лукашенко на посту президента

Оппозиционер Протасевич: на посту президента Белоруссии нет альтернативы Лукашенко

Фото: страница Романа Протасевича в Facebook

Оппозиционер Роман Протасевич не увидел кандидатов на пост президента Белоруссии, которые могли бы быть альтернативой действующему главе страны Александру Лукашенко. Мнение Протасевича передает Znak.

«У меня не произошло полного переобувания, я не стал каким-то ярым фанатом Александра Григорьевича. Просто посмотрел на обе стороны. Прозвучит банально, понимаю, но альтернативы [Лукашенко] нет», — заявил Протасевич в ответ на вопрос, кого бы он хотел видеть на посту главы государства.

Ранее Протасевич придерживался противоположных взглядов. Будучи администратором крупного Telegram-канала NEXTA, он активно призывал белорусов участвовать в протестах против результатов президентских выборов, на которых Лукашенко победил. После пребывания в белорусском СИЗО, Протасевич засомневался в правильности старых взглядов.

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Оппозиционера задержали на борту самолета авиакомпании Ryanair 23 мая 2021 года, который посадили в Минске по требованию диспетчера. Как после сообщил сотрудник аэропорта Олег Галегов, за операцией по захвату оппозиционера стоял Комитет государственной безопасности Белоруссии.

Ранее Протасевича освободили из-под домашнего ареста, а сам он устроился на работу в лояльную Лукашенко белорусскую организацию «Системная правозащита».

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Дмитрий Настасьев
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