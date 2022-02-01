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Психолог нашла способ поднять самооценку с помощью одежды

Профессор объяснила, что для поднятия самооценки необходимо придерживаться Power dressing

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Британский профессор и писательница объяснила связь между одеждой и уверенностью в себе. Интервью с ней публикует издание Metro.

Психолог Кэролайн Мэйр (Carolyn Mair) нашла способ поднять самооценку с помощью определенных предметов гардероба. Отмечается, что для этого необходимо придерживаться стиля в одежде под названием Power dressing (властный стиль) — это своеобразный дресс-код, который появился и стал популярен на Западе после экономического бума 1970-х годов.

Эксперт объяснила, что в тот период женщины начали занимать должности, ранее считавшиеся исключительно мужскими, в связи с чем им понадобилась новая униформа, которая демонстрировала бы их новый уважаемый статус в обществе. По ее словам, к данному стилю относятся следующие вещи: блейзеры, юбки-карандаши, брючные костюмы, приталенные рубашки, водолазки и тому подобное.

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«В наши дни "властный стиль" стал более многогранным, так как все женщины чувствуют себя уверенно в разных нарядах. Теперь данное направление основано на личных вкусах и убеждениях человека, которые формируют его собственный и неповторимый образ на публике», — пояснила Мэйр.

Собеседница издания порекомендовала читателям не появляться на работе в чересчур откровенной одежде с множеством вырезов. Вместо этого профессор посоветовала надевать наряды черного, белого, серого, красного или пастельных цветов, чтобы обратить на себя внимание окружающих.

В заключение психолог заявила, что следует дополнять образы определенными аксессуарами и обувью, в частности, крупными часами, чокерами, тонкими кожаными ремнями, высокими кожаными сапогами и ювелирными изделиями из драгоценных металлов. По словам Мэйр, все перечисленные предметы относятся к «властному стилю».

Ранее в январе стилисты портала Who What Wear назвали самый модный в 2022 году предмет верхней одежды. Речь идет о короткой дубленке, которая стала популярна благодаря известным брендам и блогерам. Востребованными оказались как ретромодели, так и современные интерпретации курток такого типа.

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Майя Пономаренко
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