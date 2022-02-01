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В России появится сервис с актуальными новостями об Олимпиаде в Пекине

Соцсеть «Одноклассники» запустит сервис с актуальными новостями об Олимпиаде в Пекине

Изображение: «Одноклассники»

В социальной сети «Одноклассники» появится специальный сервис, с помощью которого пользователи в режиме реального времени смогут отслеживать актуальные новости с зимней Олимпиады в Пекине, поддерживать атлетов с помощью тематических рамок, а также увидеть эксклюзивные ответы нашей сборной на вопросы юных зрителей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Лента новостей появится 3 февраля в разделе «Рекомендации». Туда будут попадать публикации Олимпийского комитета России, а также официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ — Sports.ru, Sport24, Чемпионат.com, «Спорт-Экспресс», РБК, ТАСС, РИА Новости, «Известий» и многих других.

Также в ОК станут доступны бесплатные тематические рамки от официальной группы Олимпийского комитета России в поддержку российских спортсменов, а с 4 февраля в соцсети появятся рамки #wewillROCyou. ROC — Russian Olympic Committee — именно под таким названием выступают российские атлеты в Пекине. Найти их можно будет в приложении «Волшебные рамки» в ОК.

Кроме того, «Одноклассники» и Олимпийский комитет запустили совместный проект, в котором спортсмены национальной сборной и именитые участники прошедших Олимпиад ответят на наиболее понравившиеся и оригинальные вопросы детей. Специально для этого в социальной сети в группе «Одноклассники. Все ОК!» прошел конкурс на лучший вопрос от юных пользователей об олимпийских видах спорта. Видео с ответами на вопросы доступны в группе ОКР. Первым на вопросы ответил Александр Перетягин — вице-чемпион Европы по санному спорту и участник Игр в Сочи. Он рассказал о длине трассы скоростного спуска на санях, средней скорости саночника и об особенностях тренировок летом.

К началу соревнований ОКР запустил в «Одноклассниках» цикл видеорассказов о видах спорта. Так, в группе Олимпийского комитета России уже можно найти ролики о прыжках с трамплина, керлинге, лыжах, сноуборде и конькобежном спорте.

Также к зимней Олимпиаде пройдет серия включений в онлайн-шоу «ОК на связи!». В преддверии эфиров из Олимпийской деревни гостьей шоу стала Евгения Медведева — российская фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года.

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Варвара Кошечкина
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