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В Чехии обнаружили мутацию омикрон-штамма

В Чехии выявили первые случаи нового подвида омикрон-штамма коронавируса BA.2

Фото: Jiri Skacel / Reuters

В Чехии выявили мутацию омикрон-штамма коронавируса BA.2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный медицинский институт, являющийся структурным подразделением Министерства здравоохранения страны.

Мутация нового варианта COVID-19 была обнаружена у пяти человек. «Путем секвенирования было подтверждено пять случаев [подварианта штамма] омикрон BA.2», — отметили в институте.

Ранее агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) опубликовало новые данные о разновидности омикрон-штамма коронавируса под названием BA.2. Медики Британии раскрыли подробности о новом подтипе омикрон-штамма и заявили, что он распространяется быстрее своего предшественника — BA.1. «BA.2 обладает повышенным темпом роста по сравнению с BA.1 во всех регионах Англии, где имеется достаточно случаев для его оценки», — подчеркивается в заявлении ведомства.

Марина Совина
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