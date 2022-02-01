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В Пентагоне заявили о неготовности перебросить войска в Европу

Пресс-секретарь Пентагона Кирби: США не готовы к переброске американских военных Европу

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что в настоящий момент США не готовы к новой переброске дополнительного контингента американских военных в Европу, планировавшегося из-за обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день мы не готовы сделать объявление по поводу каких-либо приказов о переброске или размещении войск в связи с ситуацией на Украине», — рассказал Кирби.

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Днем ранее представитель Пентагона опроверг начало переброски войск США в Европу. По его словам, 8,5 тысячи военных, которые ранее получили приказ быть готовыми к отправке на усиление «восточного фланга» НАТО, представляют собой вклад США в коллективные силы быстрого реагирования.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что россияне «точно не хотят воевать» против его страны и умирать. По итогам встречи с премьером Великобритании Борисом Джонсоном он заявил, что вдоль границы с Украиной якобы находятся «немногим более 100 тысяч» российских военных. Зеленский добавил, что Киев ждет от Москвы отвода войск.

Марина Совина
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