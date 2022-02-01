Россия передала послание Лаврова по безопасности

Посольство России в Латвии передало в МИД балтийской страны послание министра иностранных дел Сергея Лаврова по вопросу обязательств по обеспечению безопасности. Об этом сообщило посольство РФ в своем Facebook-аккаунте.

«Передали нашим коллегам послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова на имя [главы МИД Латвии] Эдгарса Ринкевичса по вопросу обеспечения в Европе фундаментального принципа равной и неделимой безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

17 декабря 2021 года министерство иностранных дел России обнародовало проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника и, в частности, отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.