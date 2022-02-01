Рада отклонила законопроект о выходе из антитеррористического протокола СНГ

Верховная Рада отклонила законопроект о выходе Украины из протокола об антитеррористических мероприятиях в рамках Содружества Независимых государств (СНГ). Об этом 1 февраля сообщает «Страна.ua».

Уточняется, что речь идет о протоколе об утверждении положения о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях стран СНГ.

За проголосовали 223 депутата, необходимо было набрать 226 голосов.

В декабре 2021 года замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Украина отвергла примерно 50 соглашений, меморандумов и решений в рамках СНГ. При этом, по его словам, Украина разделяет политику и реальную выгоду, поэтому остается участницей Договора о зоне свободной торговли.