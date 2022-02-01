Российский фондовый рынок открылся ростом

На открытии основной торговой сессии Мосбиржи российский фондовый рынок продолжил восстановительный рост, который начался в конце прошлой недели, свидетельствуют данные площадки.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,37 процента, до 3578,66 пункта, индекс РТС — на 1,75 процента, до 1460,41 пункта. Рубль укрепляется по отношению к основным валютам. Доллар опустился до 77,15 рубля (минус 0,3 процента), евро — до 86,71 рубля (минус 0,3 процента).

Среди «голубых фишек» Мосбиржи наибольший рост показывают акции Ozon (плюс 4,4 процента, до 1673 рубля), «Яндекса» (плюс 2,04 процента, до 3793,6 рубля) и Полиметалла» (плюс 0,86 процента, до 1118,2 рубля). Сильнее других падают «Татнефть» (минус 0,88 процента, до 495,3 рубля), ВТБ (минус 0,7 процента, до 0,0435 рубля) и «Норникель» (минус 0,68 процента, до 21768 рубля). Наибольшее число сделок фиксируется с акциями «Сбера».

Курс нефти Brent с начала дня вырос на 0,3 процента, до 89,53 доллара за баррель, WTI — на 0,32 процента, до 88,42 доллара.

Поводом для общего позитивного настроя инвесторов остается стабилизация ситуации вокруг Украины. Несмотря на угрозы и детализацию санкций, которые могут ввести западные страны в отношении России в случае вторжения, новые сигналы относительно возможности эскалации не поступали. На 1 февраля российский фондовый рынок отыграл половину падения стоимости, связанную с этой темой. Однако он по-прежнему находится на уровне апреля прошлого года.