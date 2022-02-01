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Участникам запрещенного в России религиозного движения вынесли приговор

В Саратове суд приговорил семерых членов религиозного движения к срокам

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Саратове суд приговорил к реальным и условным срокам семерых членов ячейки запрещенного в России религиозного движения «Таблиги Джамаат». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По версии следствия, подсудимые участвовали в религиозно-проповеднических поездках по Саратовской области и вовлекали мусульман в экстремистскую деятельность.

В спецслужбе уточнили, что организаторы движения координировали выезд своих сторонников в Индию, Бангладеш и Пакистан, где те проходили теологическое обучение.

У подсудимых изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи и заграничные паспорта. Их признали виновными по части 2 статьи 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

Пятеро обвиняемых дали признательные показания в суде и получили условные сроки от двух до трех лет, а еще двое задержанных отказались признать вину и получили по два года колонии.

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Мария Рубникович
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