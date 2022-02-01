105-летний африканский монарх поделился секретом долголетия

Традиционный правитель царства Олому в Нигерии Ричард Лайеген Ови Огони-Огоро I (Richard Layieguen, Ovie Ogoni-Oghoro I) отметил 105-й день рождения. В интервью газете Nigerian Tribune он поделился секретом своего долголетия.

По мнению старейшего африканского монарха, для долгой жизни следует избегать коррупции и не стремиться к богатству. «Если хотите жить долго, позаботьтесь о том, чтобы ваши руки были чисты, — советует он. — Избегайте коррупции. Бог не выносит коррупцию. Когда солдаты в Библии пришли, чтобы увидеть Иоанна Крестителя, человек Божий велел им довольствоваться тем, что они имели».

Еще Бог сказал нам возлюбить ближнего, как самого себя. А поглядите, что сейчас творится. В газетах пишут, в основном, про убийства и тому подобные вещи. Если хотите долгую жизнь, думайте в первую очередь о Боге и делайте то, что он хочет. И тогда проживете долго Ричард Лайеген Ови Огони-Огоро I традиционный правитель царства Олому

Ранее сообщалось, что в Гане группа силачей, также известных как мачо-мены, устроила погром во дворце королевы-матери — местной правительницы народа ашанти. Она готовилась праздновать 130-ю годовщину восшествия на Золотую скамью.