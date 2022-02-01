Власти еще одного российского региона отправят школьников на досрочные каникулы

В Свердловской области первоклассников досрочно отправят на каникулы — со 2 по 16 февраля. Соответствующее решение принял губернатор российского региона Евгений Куйвашев. Об этом он сообщил во вторник, 1 февраля, на своей странице в Instagram.

Уточняется, что на тот же период все учащиеся 2-8 классов, а также студенты колледжей и техникумов переводятся на дистанционное обучение. Несовершеннолетним будет запрещено посещать спортивные организации и спортивные клубы, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры в ТЦ и ТРЦ.

Кроме того, губернатор Свердловской области рекомендовал со 2 по 16 февраля всем организациям детского дополнительного образования также перейти на онлайн-формат.

Ранее похожие ограничительные меры были приняты еще в одном российском регионе — Ленинградской области. Но там власти решили закрыть все школы с 7 по 20 февраля, а детей отправить на внеплановые каникулы.