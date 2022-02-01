Названы правила уборки квартир при коронавирусе

Защититься от инфекции при нахождении в одной квартире с заболевшим коронавирусом помогут регулярная обработка поверхностей и частое проветривание помещений. Такие правила уборки квартир во время пандемии COVID-19 назвали в Роспотребнадзоре.

Специалисты советуют проводить влажную уборку, а также протирать или опрыскивать дезинфицирующим раствором предметы в доме, которых касаются все жители квартиры — дверные ручки, краны, пульты от телевизоров, гаджеты и другие. Больного коронавирусом лучше изолировать в отдельной комнате и обеспечить личным комплектом посуды.

Избавить посуду и белье от микробов помогут мытье и стирка в горячей воде (не менее 60 градусов Цельсия). Эксперты предупредили, что патогены могут также оставаться на тряпках и прочем инвентаре для уборки — после обработки поверхностей все это нужно прополоскать в дезинфицирующем растворе и хранить в высушенном виде.

Лучшими средствами для обеззараживания помещений в Роспотребнадзоре назвали растворы из группы катионных ПАВ — четвертичные аммониевые соединения, третичные амины, полимерные производные гуанидина, спиртов и других химических групп. Такие уничтожающие вирусы химикаты следует искать в составе средств для уборки.

В марте 2021 года специалисты посоветовали россиянам обрабатывать поверхности в квартире антисептиком даже в отсутствие зараженных. Влажную уборку призвали делать два-три раза в неделю, если все здоровы, и каждый день, если в доме есть заболевший COVID-19.