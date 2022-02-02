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Столетняя фанатка «Теории большого взрыва» раскрыла простой секрет долголетия

Долгожительница из США призвала не думать о долголетии, чтобы оно пришло само

Фото: Mike Kramer / www.pekintimes.com

Недавно отметившая столетний юбилей жительница США раскрыла простой секрет своего долголетия: не думать о нем, чтобы оно пришло само. Об этом сообщает Pekin Daily Times.

Эйлин Бингхэм из города Пикин, штат Иллинойс, встретила знаменательную дату 28 января 2022 года в доме престарелых Cedarhurst of Pekin, куда ее приехали поздравить сыновья Патрик и Майкл. Они рассказали, что у долгожительницы всегда было отличное чувство юмора, благодаря которому любое семейное мероприятие превращалось в настоящий праздник.

Чувство юмора не покидает женщину и сегодня, а недавно она стала страстной фанаткой сериала «Теория большого взрыва», который готова смотреть дни напролет. Бингхэм считает, что прожила так долго, потому что ей нужно было самостоятельно заботиться о себе с раннего возраста, а кроме того, она никогда не задумывалась о возрасте. «Будьте собой и не думайте о том, чтобы дожить до ста. Я никогда не думала, и смотрите что вышло!» — призвала молодых женщина.

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Ранее традиционный правитель царства Олому в Нигерии Ричард Лайеген Ови Огони-Огоро I отметил 105-й день рождения и поделился секретом долголетия. Монарх считает, что для долгой жизни нужно избегать коррупции и не думать о личном богатстве.

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Никита Савин
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