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Алиев назвал азербайджанскую молодежь целью «соросовцев»

Ильхам Алиев заявил, что «соросовцы» нацелились на азербайджанскую молодежь
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Sputnik / Евгений Биятов / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал молодежь страны целью «соросовцев». Об этом сообщает Haqqin.az.

«Эти глобалисты, соросовцы нацелились именно на молодежь. Поэтому создаются фонды, по линии этих фондов делаются пожертвования», — заявил Алиев.

По его словам, под видом «добрых и привлекательных программ» молодых людей пытаются направить против государства, их предков, истории и ценностей, а затем «воспользоваться ими, как зомби».

«В борьбе за гегемонию особое внимание привлекают страны, богатые природными ресурсами и обладающие стратегическим расположением. Азербайджан объединяет в себе эти параметры. И мы за годы независимости неоднократно сталкивались с такими злонамеренными целями и оказывали этому сопротивление», — заявил Алиев.

Он заверил, что общество и власть в Азербайджане «однозначно стоят на страже национальных интересов».

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София Сарджвеладзе
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