Алиев назвал азербайджанскую молодежь целью «соросовцев»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал молодежь страны целью «соросовцев». Об этом сообщает Haqqin.az.

«Эти глобалисты, соросовцы нацелились именно на молодежь. Поэтому создаются фонды, по линии этих фондов делаются пожертвования», — заявил Алиев.

По его словам, под видом «добрых и привлекательных программ» молодых людей пытаются направить против государства, их предков, истории и ценностей, а затем «воспользоваться ими, как зомби».

«В борьбе за гегемонию особое внимание привлекают страны, богатые природными ресурсами и обладающие стратегическим расположением. Азербайджан объединяет в себе эти параметры. И мы за годы независимости неоднократно сталкивались с такими злонамеренными целями и оказывали этому сопротивление», — заявил Алиев.

Он заверил, что общество и власть в Азербайджане «однозначно стоят на страже национальных интересов».

Осенью 2020 года во время войны с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), которую поддерживает Ереван, Алиев назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна ставленником американского миллиардера Джорджа Сороса.