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Обвиняемый в организации казахстанских беспорядков Дикий Арман пропал

Адвокаты Армана Джумагельдиева заявили о его исчезновении из СИЗО

Фото: @arman_dikiy

Обвиняемый в организации массовых беспорядков казахстанский криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, пропал. О его исчезновении сообщили адвокаты, передает «Sputnik Казахстан».

По словам защитников, 1 февраля они посетили Джумагельдиев в СИЗО Алма-Аты, он собирался давать показания. «Вместе с нами зашли члены межведомственной следственно-оперативной группы, созданной Генпрокуратурой. Во время допроса Арман Джумагельдиев сообщил, что готов сотрудничать с органами следствия», — заявил адвокат Талгат Есимов.

Однако в ночь на 2 февраля стало известно, что задержанный был вывезен из изолятора в неизвестном направлении, его местонахождение неизвестно. «Мы связались с органами следствия — они тоже не знают», — сказал Есимов.

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Ранее шесть членов ОПГ во главе с Диким Арманом были задержаны во время спецоперации полиции Алма-Аты. У них изъяли оружие. Власти подозревают Джумагельдиева, который в начале месяца вернулся из Турции, в руководстве погромами и нападениями на представителей власти во время январских беспорядков.

Бывший сотрудник правоохранительных органов Казахстана рассказал «Ленте.ру», что Джумагельдиев является врагом олигарха Тохтара Тулешова, известного в СМИ как «пивной король».

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Алевтина Запольская
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