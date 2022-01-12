Задержанный в Казахстане авторитет Арман Дикий оказался врагом «пивного короля»

Пытавшийся возглавить протесты в Казахстане авторитет Арман Дикий оказался врагом олигарха из Шымкента Тохтара Тулешова, известного в местных СМИ как «пивной король». Об этом в среду, 12 января, «Ленте.ру» рассказал бывший сотрудник правоохранительных органов республики.

По данным источника, причиной вражды стала банальная пьяная ссора авторитета с одним из сыновей Тулешова, который вызывающе вел себя в ресторане. Сын олигарха посчитал ниже своего достоинства биться с Арманом и выставил вместо себя охранника-чеченца, поставив на кон подаренные отцом золотые часы.

После того, как Арман отправил соперника в нокаут, Тулешов-младший часы не вернул. Тогда авторитет забрал их силой. Вскоре на Армана и его компанию совершили нападение: налетчики застрелили двух близких друзей Джумагельдиева. Самому криминальному авторитету удалось выжить — он отделался пулевым ранением ноги. В правоохранительных органах полагали, что за нападением стоял криминальный авторитет Аскер Ерубаев.

«Через полгода Аскера Ерубаева и его младшего брата Кайсара показательно застрелили в Шымкенте. Киллера задержали. На допросе он рассказывал, что совершил убийство сам, из личной неприязни. Но в городе все понимали, кто за этим стоит», —рассказал бывший сотрудник правоохранительных органов Казахстана.

7 января авторитет Арман Джумагельдиев по прозвищу «Дикий» был задержан силовиками за организацию массовых беспорядков. Правоохранительные органы называют его одним из лидеров протестных акций в Казахстане.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ для машин, пятого числа они переросли в массовые беспорядки. В стране был введен красный уровень террористической опасности. Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ за помощью, миротворцев направили Россия, Белоруссия, Армения и Киргизия.