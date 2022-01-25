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Авторитета Дикого Армана заподозрили в организации беспорядков в Казахстане

Криминального авторитета Джумагельдиева заподозрили в организации массовых беспорядков
Арман Джумагельдиев

Арман Джумагельдиев. Фото: @armandzhumageldiev

Криминального авторитета Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман, заподозрили в организации массовых беспорядков в Казахстане. Об этом 25 января сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на адвоката Джумагельдиева Евгения Яворского.

Яворский написал в Instagram, что против его подзащитного завели несколько уголовных дел. «У меня сложилась устойчивое понимание, что этого парня хотят сделать виноватым во всем», — заявил адвокат.

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Ранее шесть членов ОПГ во главе с Диким Арманом были задержаны во время спецоперации полиции Алма-Аты. У них изъяли четыре полуавтоматических пистолета, боекомплекты, холодное оружие и бронированный автомобиль. Власти подозревали Джумагельдиева, который в начале месяца вернулся в Казахстан из Турции, в руководстве погромами и нападениями на представителей власти.

Бывший сотрудник правоохранительных органов Казахстана рассказал «Ленте.ру», что Арман Дикий является врагом олигарха из Шымкента Тохтара Тулешова, известного в местных СМИ как «пивной король».

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими, а к 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. На подавление протестов бросили армию.

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София Сарджвеладзе
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