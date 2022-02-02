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Ученые связали просмотр телевизора с аутизмом

Японские ученые: просмотр телевизора ведет к развитию аутизма у детей

Фото: Pixabay

Ученые японского Университета Яманаси связали развитие аутизма у маленьких детей с просмотром телевизионных программ, сообщает «Медик Форум».

Исследователи выяснили, что у детей, которые проводили за просмотром телевизора ежедневно как минимум два часа, в 3,5 раза чаще выявлялся аутизм к трехлетнему возрасту. Реже всего психическое расстройство выявлялось у младенцев, которые вовсе не смотрели телевизор. Риск возникновения аутизма у мальчиков вырастал прямо пропорционально времени, которое они проводили за просмотром телевизионных программ. При этом, во время наблюдения за девочками такой связи не было установлено. Это стало основанием предполагать, что телевизор может оказывать негативное влияние на маленьких детей.

Ранее девушка поделилась историей о том, как запретила подруге оставаться наедине с ее бойфрендом, страдающим аутизмом, и ограничила их общение. По словам 19-летней девушки, такое решение она приняла, когда узнала один неприятный секрет.

Марина Совина
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