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Кремль оценил слова сравнивших Россию с лисой в курятнике Блинкена и Псаки

Представитель Кремля Песков заявил, что Россию нужно сравнивать с медведем, а не с лисой

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков удивился словам госсекретаря США Энтони Блинкена и пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которые сравнили Россию с лисой в курятнике, а Украину — с курами. Такую оценку он дал в разговоре с журналистами, сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, обычно Россию сравнивают с медведем. Даже если захочет, он на крышу курятника залезть не может — слишком большой и тяжелый для этого, подчеркнул Песков. Представитель Кремля признался, что какие-то образные сравнения не входят в его функции.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки вспомнила аллегорию, которую использовал госсекретарь США Энтони Блинкен, и сравнила Россию с лисой, кричащей с крыши курятника, что боится кур.

Кроме того, она отвергла попытки поставить на одну доску действия России и НАТО, включая США, в ситуации вокруг Украины. Псаки рассказала о якобы находящихся ста тысячах российских военных на украинской границе, говоря о взаимной деэскалации.

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Юлия Ямпольская
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