Блиновская обманула фанатов и отправила их в бан

Российский автор психологических тренингов Елена Блиновская отправила в бан фанатов, которые заплатили за возможность смотреть закрытые сторис в Instagram. На жалобы обманутых юзеров в социальных сетях обратили внимание в StarHit.

Предпринимательница придумала аналог платной подписки на контент блогеров и решила завести в своем аккаунте сторис для ограниченного круга лиц. Известно, что доступ к публикациям на две недели женщина продавала за десять тысяч рублей. Героиня материала не уточнила, какое количество подписчиков попали в упомянутый список.

Однако вскоре некоторые пользователи сети начали жаловаться на обман со стороны Блиновской. Выяснилось, что женщина заблокировала множество юзеров, которые заплатили за эксклюзивный контент и потребовали обещанный возврат средств, поскольку остались недовольны его содержанием.

Бизнесвумен, в свою очередь, подтвердила данную информацию в сторис на своей странице в Instagram (на данный момент они удалены), однако подчеркнула, что ограничила доступ только тем лицам, кто распространял закрытые сторис в сети. Несмотря на это, обманутые подписчики отмечают, что заблокировали всех людей, которые раскритиковали ее эксклюзивные посты.

В августе 2021 года фанаты перевели Елене Блиновской миллион рублей за час. 40-летняя предпринимательница попросила у подписчиков в социальных сетях отправить ей рубль на банковский счет в честь праздника. Выяснилось, что в общей сложности за час поклонники прислали Блиновской больше миллиона рублей.