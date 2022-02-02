Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Богатые москвичи бросились скупать элитные коттеджи

«Ъ»: предложение элитных коттеджей на первичном рынке Подмосковья сократилось на 31%

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Предложение элитных коттеджей на первичном рынке Подмосковья сократилось до семилетнего минимума и составило всего 300 лотов. Причина заключается в ажиотажном спросе на роскошную недвижимость в 2021 году, сообщает «Коммерсантъ».

Из-за сокращения предложения покупателям приходится привыкать к высоким ценам на недвижимость. Спрос на элитное жилье в Подмосковье в 2021 году увеличился на 63 процента в годовом выражении, по данным Knight Frank. Продажи на первичном рынке на 73 процента превысили показатели 2020 года, а на вторичном рынке — на 60 процентов.

Богатые москвичи скупают загородное жилье из-за пандемии, и спрос сохранится, пока действуют коронавирусные ограничения. Директор департамента загородной недвижимости Knight Frank Олег Михайлик считает единственным сдерживающим фактором для рынка ограниченное предложение. Участники рынка наблюдают дефицит лотов первичной недвижимости: в 2021 году предложение сократилось на 31 процент — до 322 лотов, это минимум за семь лет.

Материалы по теме:
Нам чужого надо. Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
Нам чужого надо.Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
7 января
К падению готова. Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
К падению готова.Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
00:00

Помимо спроса, на ситуацию повлиял и небольшой объем ввода объектов. «Спрос был настолько активным, что в некоторых новых поселках все лоты были распроданы, не успев выйти на рынок», — объяснила директор департамента загородной недвижимости Savills Нина Резниченко. Дисбаланс спроса и предложения привел к значительному росту цен на загородную недвижимость.

По данным Knight Frank, средняя цена коттеджей на первичном рынке поднялась на 46 процентов — до 285,8 миллиона рублей. Таунхаусы подорожали на 53 процента — до 61,3 миллиона рублей. Средняя стоимость сотки земли выросла на 26 процентов — до 4,8 миллиона рублей.

Другой вид жилья, спрос на который превысил предложение, — студии в Подмосковье. За 2021 год средняя цена квадратного метра в Московской области достигла 147,2 тысячи рублей. Студию хотят купить 22 процента покупателей, в то время как их доля в предложении составляет всего 13 процентов.

Александра Мирошникова
Обсудить
Последние новости
Академик РАН назвал возможную долю неофициально болеющих COVID-19 при омикроне
Мурашко сообщил о росте числа пациентов с COVID-19 под наблюдением врачей
Метеоролог назвал срок таяния снега в Москве
Электрический кабель оборвался и убил 26 человек на рынке в Конго
Собянин заявил о выходе на плато по заболеваемости COVID-19
Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве
Российский вирусолог раскрыл концентрацию омикрона в легких
Китаец захотел купить квартиру в России и остался ни с чем
В Германии запуск «Северного потока-2» связали с кризисом вокруг Украины
В «Красной поляне» остановилась канатная дорога с туристами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.