Богатые москвичи бросились скупать элитные коттеджи

Предложение элитных коттеджей на первичном рынке Подмосковья сократилось до семилетнего минимума и составило всего 300 лотов. Причина заключается в ажиотажном спросе на роскошную недвижимость в 2021 году, сообщает «Коммерсантъ».

Из-за сокращения предложения покупателям приходится привыкать к высоким ценам на недвижимость. Спрос на элитное жилье в Подмосковье в 2021 году увеличился на 63 процента в годовом выражении, по данным Knight Frank. Продажи на первичном рынке на 73 процента превысили показатели 2020 года, а на вторичном рынке — на 60 процентов.

Богатые москвичи скупают загородное жилье из-за пандемии, и спрос сохранится, пока действуют коронавирусные ограничения. Директор департамента загородной недвижимости Knight Frank Олег Михайлик считает единственным сдерживающим фактором для рынка ограниченное предложение. Участники рынка наблюдают дефицит лотов первичной недвижимости: в 2021 году предложение сократилось на 31 процент — до 322 лотов, это минимум за семь лет.

Помимо спроса, на ситуацию повлиял и небольшой объем ввода объектов. «Спрос был настолько активным, что в некоторых новых поселках все лоты были распроданы, не успев выйти на рынок», — объяснила директор департамента загородной недвижимости Savills Нина Резниченко. Дисбаланс спроса и предложения привел к значительному росту цен на загородную недвижимость.

По данным Knight Frank, средняя цена коттеджей на первичном рынке поднялась на 46 процентов — до 285,8 миллиона рублей. Таунхаусы подорожали на 53 процента — до 61,3 миллиона рублей. Средняя стоимость сотки земли выросла на 26 процентов — до 4,8 миллиона рублей.

Другой вид жилья, спрос на который превысил предложение, — студии в Подмосковье. За 2021 год средняя цена квадратного метра в Московской области достигла 147,2 тысячи рублей. Студию хотят купить 22 процента покупателей, в то время как их доля в предложении составляет всего 13 процентов.