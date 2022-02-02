Бывшего замначальника колонии в Коми осудили на 12 лет за взятки

Бывшего заместителя начальника колонии в Коми осудили на 12 лет строгого режима за ряд преступлений, в том числе за снабжение заключенных телефонами за деньги. Об этом «Ленте.ру» в среду, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Республике Коми.

По данным ведомства, на счету бывшего замначальника ИК-24 три эпизода превышения должностных полномочий и четыре эпизода взяточничества. В 2017 году он за 80 тысяч рублей одобрил перевод заключенного из колонии в Коми в колонию, расположенную ближе к дому осужденного. В 2019-м заместитель начальника получил 61,5 тысячи рублей за покупку и пронос на территорию колонии мобильных телефонов для заключенных.

В июле 2021 года подсудимый уже был приговорен к 10 годам лишения свободы за неоднократное получение взяток от заключенных взамен за покровительство и мягкие условия содержания, об этом сообщала пресс-служба Ухтинского городского суда Коми. Подсудимого также лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 6 лет.

Кроме этого, его лишили специального звания «подполковник внутренней службы». Путем частичного сложения сроков судья назначила бывшему подполковнику внутренней службы 12 лет строгого режима.