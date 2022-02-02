Россияне полюбили дешевые продукты торговых сетей

Доля покупателей продуктов собственных марок торговых сетей (СТМ) в России в последнем квартале 2021 года выросла до 37,5 процента, что в полтора раза больше, чем годом ранее (21,3 процента). Об этом свидетельствуют результаты исследования «Потребительский индекс Иванова» от SberCIB, на которое ссылается РБК.

Наиболее лояльными оказались покупатели «Пятерочки» (74 процента), «Азбуки вкуса» (64 процента), «Ленты» (57 процентов) и «Перекрестка» (57 процентов). В эту категорию попадают люди, которые наравне с другими товарами приобретают товары СТМ.

Как правило, товары собственных торговых марок в сетях стоят дешевле, чем аналоги сторонних производителей. Аналитики высчитали, что 42 процента покупателей по-прежнему руководствуются ценой товара, а не брендом. В то же время они указывают, что помимо стоимости на любовь к таким товарам влияет активное продвижение брендов ретейлерами.

В товарообороте «Пятерочки» доля товаров СТМ выросла с 18,8 процента в четвертом квартале 2020 года до 22,4 процента год спустя. Если считать за год, то рост составил с 17,4 процента до 20,8. Для «Перекрестка» в четвертом квартале доля достигла 16,1 процента (13,2 процента годом ранее), а по итогам всего года — 15,2 процента (12,4 процента).

В «Магните», который еще не раскрыл операционные результаты за год, доля СТМ в выручке за девять месяцев 2021 года составила 16 процентов, за год зафиксирован рост почти на четверть. Аналогичную динамику фиксируют дискаунтеры «Да!», гипермаркеты «О'кей» и продавец детских товаров «Детский мир». В «Азбуке вкуса» подтвердили рост продаж СТМ, но заметили, что в их случае речь идет о реализации готовой еды и кулинарии.

Аудит розничной торговли компании NilesenIQ подтверждает тенденцию. Покупатели в условиях рекордной за многие годы инфляции ищут способы оптимизировать бюджет. Из-за этого доля СТМ в российской рознице достигла рекордных за пять лет 5,5 процента.