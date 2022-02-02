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Попова напомнила об обязательных COVID-ограничениях в России

Глава Роспотребнадзора Попова назвала обязательными ограничения, введенные из-за COVID-19

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ограничительные меры, введенные в России из-за эпидемиологической обстановки по COVID-19, остаются обязательными. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Меры, которые прописаны в санитарных правилах, обязательно должны соблюдаться, ограничительные меры, уже введенные в субъектах РФ, также остаются обязательными», — отметила она.

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Попова подчеркнула, что также необходимо активно продолжать иммунизацию населения и поддерживать высокий уровень тестирования на наличие инфекции.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что ведомство внимательно отслеживает мутации омикрон-штамма коронавируса, в том числе линии BA.3 и BA.2, которые иначе называют «стелс-омикрон». По ее словам, на данный момент в российской национальной базе загружено 80 875 геномных последовательностей коронавируса, из которых 8 239 являются геновариантами омикрона.

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Варвара Кошечкина
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