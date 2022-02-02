Место проведения стыковых матчей сборной России перенесли

Сборная России по футболу сыграет стыковые матчи за попадание на чемпионат мира 2022 года на московском стадионе «Динамо». Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Там заявили, что решение о переносе матчей из «Лужников» было принято после консультаций с Роспотребнадзором, а также с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и национальными федерациями других команд. Причиной стала нестабильная эпидемиологическая ситуация в Москве и возможные связанные с этим ограничения.

Генеральный секретарь союза Александр Алаев подчеркнул, что не может объективно оценить уровень заболеваемости коронавирусом, который сложится в Москве к концу марта. По его мнению, проведение встреч на стадионе «Динамо» позволит болельщикам присутствовать на трибунах даже с учетом дополнительных ограничений.

РФС объявил о том, что сборная России проведет матчи в «Лужниках», 10 декабря. Тогда Алаев заявил, что организация надеется заполнить трибуны стадиона полностью.

Сборная России в первом матче стыков сыграет с Польшей 24 марта. В случае победы через пять дней команде Карпина предстоит побороться за выход на чемпионат мира с победителем игры Швеция — Чехия.