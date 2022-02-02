Российская певица, звезда «Фабрики звезд» Ирина Дубцова перенесла экстренную операцию, об этом она рассказала поклонникам в Instagram-аккаунте.

Как уточнила 39-летняя артистка, никто не застрахован от проблем со здоровьем. Дубцова добавила, что у нее не омикрон. «Перенесла экстренную операцию. В общем все со мной в порядке, все уже сделали, но грустные новости состоят в том, что концерт, который должен был состояться 4 февраля, немножко переносится на март», — добавила она. Певица пообещала назвать поклонникам новую дату мероприятия.

Подробностей о своем диагнозе она рассказывать не стала. Дубцова призналась, что после наркоза чувствует слабость и мечтает о любимых блюдах, возвращении домой. Остается кашель после трубки в горле. «А я хочу на ручки, молочную шоколадку и клубнику с йогуртом», — отметила она.

Ранее Дубцова сообщила о психологическом давлении на съемках телешоу «Фабрика звезд 4». Ее угнетала невозможность свободно выходить на улицу. Чтобы чаще покидать помещение, Дубцовой пришлось соврать о вредной привычке.