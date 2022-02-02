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Названа опасность электрокаров

CNBC: пожары в электрокарах опаснее, чем в других автомобилях

Фото: Jonas Walzberg / Globallookpress.com

Эксперты назвали главную опасность электрокаров — возгорания в машинах с аккумуляторами происходят реже, чем в других автомобилях, однако такие пожары сложнее контролировать. Об этом сообщает CNBC.

Согласно исследованию фирмы Auto insurance EZ, аккумуляторы электрокаров могут загореться с вероятностью 0,3 процента, в то время как в случае с обычными двигателями вероятность достигает 1,5 процента. Чаще всего пожары случаются в гибридных моделях — вероятность их возгорания составляет 3,4 процента.

Однако если пожар в электрокаре все же случится, ионно-литиевый аккумулятор будет гореть сильнее и быстрее бензинового двигателя. На ликвидацию такого огня потребуется гораздо больше воды. Помимо этого, аккумуляторы экологичных машин могут повторно вспыхнуть в течение нескольких часов или даже дней после первого пожара — это представляет опасность для автосвалок или ремонтных мастерских, где автомобиль окажется после поломки.

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Глава пожарной службы пенсильванского города Лоуэр Мерион Чес МакГарви рассказал о возгорании электрокара Tesla Model S Plaid, с которым справился он и его коллеги в 2021 году. По его словам, автомобиль горел так сильно, что растопил под собой асфальт. МакГарви отметил, что пожарные имеют слишком мало опыта с электрокарами, чтобы эффективно останавливать возгорания. «Мы пытаемся узнать побольше про новую технику, но она развивается слишком быстро», — заявил он.

Директор энергетического института Мэриленда Эрик Ваксман сообщил, что как раз те качества, которые позволяют ионно-литиевым аккумуляторам обеспечивать работу автомобиля, делают их уязвимыми к возгоранию. Особенную опасность представляют поврежденные или дефектные детали. Электроды в аккумуляторах располагаются очень близко друг к другу, что увеличивает риск замыкания.

В электрокарах есть система предохранения, которая поддерживает нужную температуру аккумулятора и контролирует, насколько быстро он заряжается и разряжается. Улучшение этой системы и самих аккумуляторов в будущем должно обезопасить электрокары. Крупные производители уже ищут решение проблемы: Tesla анонсировали переход от ионно-литиевых аккумуляторов к литий-железо-фосфатным (LFP), Ford также начали использовать LFP.

«Мы долгое время имели дело с бензиновыми двигателями и успели изучить все риски, связанные с ними. Нам придется быстрее приспособиться к аккумуляторам электрокаров, но мы справимся и с этой задачей», — заявил профессор электрохимии из Ньюкаслского университета Пол Кристенсен.

В январе глава Tesla Илон Маск опроверг слухи о скором выпуске бюджетного электрокара. По оценке инсайдеров, будущая модель могла стоить 25 тысяч долларов (около двух миллионов рублей). Однако Маск заявил, что в настоящее время компания не работает над выпуском более доступных автомобилей.

Нина Ташевская
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