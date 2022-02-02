Gallina Blanca опровергла уход из России

Испанская компания GBfoods — владелец бренда Gallina Blanca, выпускающая продукцию этой марки в России и СНГ в рамках деятельности ЗАО «Юроп Фудс ГБ» — объявила о продаже 100 процентов своих акций в этой компании непальскому конгломерату Chaudhary Group. Бренд Gallina Blanca остается в России и СНГ, рассказали «Ленте.ру» представители компании.

В опровержении также уточнили, что смена главного акционера не повлечет за собой значимых изменений в деятельности компании на российском рынке. «Материнская компания GBfoods приняла решение о продаже ЗАО "Юроп Фудс ГБ", так как планирует сосредоточиться на развитии рынков в Европе и Африке. При этом в стратегию покупателя — конгломерата Chaudhary Group — входит расширение бизнеса на территории России и стран СНГ», — говорится в сообщении. Ожидается, что сделка будет завершена в феврале 2022-го.

О том, что Gallina Blanca уходит из России, в конце декабря 2021 года писала газета «Коммерсантъ». Сообщалось, что российскую структуру GBFood — «Юроп Фудс ГБ» — купит непальская ООО «СиДжи Фудс». Как рассказал источник издания, российский бизнес GBFoods рассматривали для покупки и другие компании. При этом сам бренд Gallina Blanca в сделку не входил. Стоимость сделки могла быть в диапазоне 1-1,5 миллиарда рублей.