Устроившему стрельбу в МФЦ Москвы заочно продлили арест

Пресненский суд Москвы продлил арест мужчине, который устроил стрельбу в МФЦ — сделать это пришлось заочно, так как арестованный находится на экспертизе в институте Сербского. Об этом в среду, 2 февраля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд удовлетворил ходатайство следствия, которое попросило продлить Сергею Глазову арест до 7 марта. Глазов обвиняется в убийстве двух лиц, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном хранении оружия.

45-летний полковник в отставке открыл огонь в МФЦ Москвы на Новокузьминской улице 7 декабря. Сперва мужчина пришел в ГБУ «Жилищник», которое находится в том же здании, и выстрелил в одного из сотрудников. Затем злоумышленник выстрелил в охранника МФЦ и открыл огонь по посетителям. Позже стало известно, что стрелял он из травматического пистолета, переделанного в боевой.

В результате случившегося погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали. Спустя некоторое время после трагедии стало известно, что Глазова отправили в институт имени Сербского, где ему назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая покажет, был ли он вменяем на момент преступления.