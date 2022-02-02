Лидера основанной Вакарчуком партии вызвали на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало на допрос Киру Рудык — лидера партии «Голос», основанной солистом рок-группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Допрос состоится 3 февраля. Уголовное дело касается деятельности партии в 2020 году.

«Дело открыли в конце 2021 года, когда мы остро критиковали власть за бездействие в сфере безопасности, экономики, бездействие в противодействии коронавирусу», — утверждает Рудык.

31 января украинские власти сообщили, что смогли предотвратить массовые беспорядки в Киеве. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, задержана группа людей, которые планировали митинги с участием пяти тысяч человек и столкновения с полицией. Задержанные отрицают свою вину.