Псаки заявила о невиновности Байдена в раздувании государственного долга

Президент США Джо Байден не виноват в раздувании государственного долга. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет РИА Новости.

Она отметила, что 95 процентов национального долга было накоплено до того, как Байден занял пост главы государства. В частности, сумма долговых обязательств страны увеличился на 7,8 триллиона долларов при экс-лидере США Дональде Трампе. По словам Псаки, это составляет около 30 процентов от общей суммы.

В то же время представитель Белого дома назвала снижение долга и повышение финансовой ответственности правительства США приоритетом для нынешней администрации.

Ранее Министерство финансов США сообщило, что государственный долг США впервые превысил 30 триллионов долларов. Отмечается, что этот показатель стал рекордным за все время его существования и в графе «совокупный государственный долг» значится 30,012 триллиона долларов.