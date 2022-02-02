Диетолог раскрыл список продуктов от выпадения волос после коронавируса

Прекратить выпадение и восстановить волосы после перенесенного коронавируса помогут специальные витаминные комплексы и качественная еда, заявил научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий, академик РАН Виктор Тутельян, пишут «Известия».

По словам диетолога, необходимо принимать целый комплекс витаминов группы В, D, A в достаточно большом количестве. «Обязательно цинк, который содержится в печени и морепродуктах. К выпадению волос приводит также недостаток железа, значит, нужно больше есть печени куриной и говяжьей», — раскрыл он список продуктов, необходимый после COVID-19. Эксперт призвал включать в рацион больше овощей — зеленый горошек, бобовые, шпинат.

По его словам, выпадение волос также может быть вызвана потерей коллагена. Так как организм человека не имеет ферментов, благодаря которым этот белок усваивался бы из пищи, следует употреблять то, что может его продуцировать. «Цинк, селен, медь, кремний, сера, некоторые витамины. И тогда можно получить косметический эффект», — добавил Тутельян.

Ранее медики сообщили, что эффективно восстановиться после перенесенного COVID-19 поможет пища с богатым содержанием витамина D.