Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Диетолог раскрыл список продуктов от выпадения волос после коронавируса

Академик РАН Тутельян призвал есть морепродукты для восстановления волос после COVID-19

Фото: Pexels.com

Прекратить выпадение и восстановить волосы после перенесенного коронавируса помогут специальные витаминные комплексы и качественная еда, заявил научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий, академик РАН Виктор Тутельян, пишут «Известия».

По словам диетолога, необходимо принимать целый комплекс витаминов группы В, D, A в достаточно большом количестве. «Обязательно цинк, который содержится в печени и морепродуктах. К выпадению волос приводит также недостаток железа, значит, нужно больше есть печени куриной и говяжьей», — раскрыл он список продуктов, необходимый после COVID-19. Эксперт призвал включать в рацион больше овощей — зеленый горошек, бобовые, шпинат.

Материалы по теме:
«Зачем обрекать нас на муки? Вы люди или нет?» История тяжелобольных россиян, которых отказывались лечить врачи
«Зачем обрекать нас на муки? Вы люди или нет?»История тяжелобольных россиян, которых отказывались лечить врачи
12 августа
«Перед глазами — мутное пятно» Россияне впервые объединились, чтобы найти лечение своей редкой болезни. Как это изменит медицину?
«Перед глазами — мутное пятно»Россияне впервые объединились, чтобы найти лечение своей редкой болезни. Как это изменит медицину?
13 апреля

По его словам, выпадение волос также может быть вызвана потерей коллагена. Так как организм человека не имеет ферментов, благодаря которым этот белок усваивался бы из пищи, следует употреблять то, что может его продуцировать. «Цинк, селен, медь, кремний, сера, некоторые витамины. И тогда можно получить косметический эффект», — добавил Тутельян.

Ранее медики сообщили, что эффективно восстановиться после перенесенного COVID-19 поможет пища с богатым содержанием витамина D.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
В Пекине стартовала эстафета олимпийского огня
Назван снижающий сахар в крови напиток
Фитнес-тренер раскрыла три неожиданных секрета похудения
Кардиолог рассказал о границах между нормальным и повышенным пульсом
Раскрыта польза кондиционера в машине зимой
Названа отнимающая пять лет жизни ошибка в детстве
Диетолог раскрыл список продуктов от выпадения волос после коронавируса
Госдолг США достиг рекордной отметки
Искусственный интеллект поможет в разработке лекарств
Названы самые полезные и вредные продукты при COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.