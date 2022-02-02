Бастрыкин поручил разобраться в истории оставшейся без жилья блокадницы

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил разобраться в истории пенсионерки из Санкт-Петербурга, которую обманом лишили жилья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СКР.

Мошенники представились блокаднице сотрудниками администрации города и сказали, что планируют отремонтировать дорогу, ведущую к ее дому. Для этого женщину попросили подписать документы. Однако вместо согласия на проведение ремонта в них оказался договор о продаже дома.

Глава СКР поручил возбудить по данному факту уголовное дело и провести всестороннее расследование.

Ранее в Екатеринбурге мошенники украли 1,2 миллиона рублей у 85-летней блокадницы. Злоумышленница позвонила пенсионерке, притворившись племянницей женщины, и сообщила, что попала в аварию. «Для того чтобы меня не посадили, от тети потребовали деньги. Она отдала», — рассказала настоящая племянница потерпевшей. К блокаднице приходили дважды, забрав в первый раз 800 тысяч рублей, и 400 тысяч — во второй.