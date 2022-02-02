Россиянам раскрыли способ тратить деньги с умом

Заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов в беседе с «Москва 24» раскрыл россиянам способ тратить деньги с умом.

Как считает завкафедрой в первую очередь контролировать расходы можно через обычное банковское приложение, в котором есть автоматический анализ потраченных средств за любой период.

Кроме того, займы в определенный период могут стать умным шагом, однако если руководствоваться принципом «от зарплаты до зарплаты», то необходимо планировать как на месяц, так и на более долгосрочную перспективу.

Однако ловушкой может оказаться, например, беспроцентный займ на срок до 120 дней. Также специалист посоветовал критичнее относиться к акциям и скидкам, которые на поверку могут оказаться лишь рекламным трюком.

Ранее сообщалось, что только каждый четвертый житель России делает накопления, при этом большинство из них откладывают менее пяти тысяч рублей в месяц. Около 64 процентов из них ежемесячно откладывают менее пяти тысяч рублей, 20 процентов — от 5 до 10 тысяч рублей, а 9 процентов — от 15 до 20 тысяч рублей. Больше 20 тысяч удается скопить только 7 процентам опрошенных.