Россияне рассказали о причинах откладывать деньги

Только каждый четвертый житель России делает накопления, при этом большинство из них откладывают менее пяти тысяч рублей в месяц. Об этом они рассказали в исследовании аналитического центра университета «Синергия», передает РИА Новости.

Так, только 26 процентов граждан России делают накопления. Около 64 процентов из них ежемесячно откладывают менее пяти тысяч рублей, 20 процентов — от 5 до 10 тысяч рублей, а 9 процентов — от 15 до 20 тысяч рублей. Больше 20 тысяч удается скопить только 7 процентам опрошенных.

Также участники исследования рассказали о причинах откладывать деньги. В основном они откладывают деньги на крупные покупки, среди которых недвижимость, автомобиль, бытовая техника, путешествия, образование, подушка безопасности к пенсии и «черный день».

В ноябре прошлого года сообщалось, что в большинстве случаев для оплаты первоначального взноса по ипотеке россияне используют только накопленные средства. Для оплаты первого взноса за жилье 21 процент опрошенных продает имущество, а 19 процентов респондентов используют накопленные сбережения и материнский капитал.