Агентство Bloomberg сообщило, что США приготовились обсудить с Россией возможность инспекции объектов ПВО НАТО.

Так, Вашингтон уведомил Москву о готовности обсудить возможность инспектирования Россией баз НАТО в Польше и Румынии на предмет наличия там крылатых ракет Tomahawk. Однако при этом Россия должна предоставить аналогичную информацию об определенных базах в РФ.

При этом Румыния уже готова принять на базах на своей территории российских чиновников в случае, если Россия пойдет на аналогичные шаги. Знакомый с позицией Польши источник пояснил, что страна может пойти на такой шаг, если РФ в ответ позволит провести осмотр баз в Калининграде.

Ранее президент России Владимир Путин впервые высказался об ответе Вашингтона на направленные ему ранее Москвой предложения по гарантиям безопасности. По словам главы государства, в Кремле не заметили, чтобы США попытались учесть три ключевых требования, которые ранее были озвучены Россией в ее инициативе.