Оценены последствия для российского бюджета от налоговой реформы с нефтью

При текущих ценах на нефть налоговый маневр в отрасли не увеличит доходы российского бюджета, последствия оценили аналитики консалтинговой компании KPMG. Выдержки из исследования приводит «Коммерсантъ».

Как подчеркнули эксперты, доходы, которые бюджет получит от отмены экспортной пошлины на нефть в 2024 году, он вернет переработчикам через обратный акциз на нефть и демпфер. KPMG ожидает, что в 2024 году, когда экспортная пошлина на нефть обнулится, реальные доходы бюджета от маневра составят 9 миллиардов долларов. Аналитики предположили, что в перспективе российские власти могут быть вынуждены и дальше наращивать компенсации нефтекомпаниям, вплоть до уровня 100 процентов, ради того, чтобы маржинальность АЗС не опускалась ниже уровня 10 тысяч рублей на тонну продаваемого топлива.

Суть налогового маневра заключается в том, чтобы до 2024 года постепенно снизить экспортную пошлину на нефть до нуля с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Так правительство рассчитывает повысить собираемость нефтегазовых доходов бюджета, поскольку НДПИ взимается со всей добытой в стране нефти, а не только с отправленной на экспорт.

Однако в 2018-м после резкого роста цен на топливо был введен демпферный механизм. Суть его в том, что цены для потребителей на АЗС остаются стабильными независимо от колебания нефтяных цен. Согласно правилам работы механизма, при повышении стоимости сырья компании получают субсидию из бюджета для сдерживания розничной цены топлива на внутреннем рынке. В обратном случае акциз выплачивается самими компаниями в бюджет.

С начала 2021 года оптовая цена на бензин и дизельное топливо, установленная правительством и заложенная в формулу демпферного механизма, росла быстрее розничной, из-за чего рентабельность АЗС значительно упала. В итоге была разработана новая формула расчета. А в рамках налогового маневра с начала 2022 года экспортная пошлина на нефть уменьшится на одну шестую, снизятся и экспортные пошлины на нефтепродукты, так как они рассчитываются от пошлины на нефть. Одновременно с этим будут проиндексированы на 4 процента ставки акцизов на бензин и дизельное топливо, а также увеличатся индикативные цены в формуле демпфера на топливо, что снизит компенсационные выплаты нефтеперерабатывающим заводам. Правительство сейчас обсуждает новое изменение демпфера, чтобы сдерживать цены на топливо при более высоких ценах на нефть.

