Инфекционист назвал главные симптомы нового варианта омикрона

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков назвал главные симптомы нового варианта омикрон-штамма BA.2 в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, симптомы похожи на признаки предыдущих штаммов: высокая температура, постоянный кашель и снова потеря обоняния и вкуса. «Желательно сразу обратиться к врачу и пройти обследование, но ключевым фактором будет иммунизирован человек или нет», — сказал Поздняков.

Он также добавил, что, согласно существующим данным, с учетом высокого процента вакцинированных среди населения Дании, где отмечается большой рост распространения омикрона, этот подвид не вызвал повышения детской заболеваемости и госпитализации в целом.

«К нему отнеслись также, как к омикрону, и с сегодняшнего дня сняли все ковидные ограничения», — сказал врач, добавив, что по опыту Дании можно сказать, что при большом проценте иммунизированных, то есть вакцинированных или переболевших людей, новый подштамм омикрона больших проблем не вызовет.

21 января агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало новую разновидность омикрона-штамма —BA.2. Ведомство заявило, что доля заражений этой инфекцией в стране невелика.