Борьбу Зеленского с олигархами объяснили его желанием самому стать богачом

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью изданию «Украина.ру» объяснил, почему президент Владимир Зеленский так упорно борется с олигархами в стране. По его мнению, причиной этому является его желание ослабить их и самому сделаться богаче, а в идеале — стать олигархом.

Эксперт отметил, что в настоящее время главной целью главы государства является предприниматель Ринат Ахметов. Охрименко предполагает, что тому придется «поделиться» частью своего бизнеса с приближенными Зеленского для того, чтобы от него отстали.

«Понятное дело, что эта борьба с олигархами должна привести к тому, что часть тех олигархов, которая есть… придется им поделиться активами. Где-то напрямую, где-то правами собственности, но главная цель, действительно, ослабить олигархов. И они, конечно, со своей стороны приложат массу усилий, чтобы этого не допустить. Так что тут не все так просто», — заявил аналитик.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский намерен значительно уменьшить количество депутатов — с 450 до 300. Он подготовил законопроект о сокращении Верховной Рады. В случае принятия нововведений будут произведены изменения в Конституции Украины.