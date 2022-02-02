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Кремль объяснил слова Путина о предложениях США по гарантиям безопасности

Песков: Путин относится к переговорам с США по безопасности со сдержанным оптимизмом

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин относится к переговорам с США и возможности разрешить существующие конфликты мирным путем с весьма сдержанным оптимизмом и надеждой. Так объяснил слова, сказанные российским лидером 1 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в среду, 2 февраля.

«Хочу обратить вас, вернуть к вчерашним заявлениям президента. Все-таки он достаточно со сдержанным, весьма сдержанным, оптимизмом… и надеждой говорил о возможности решения проблемы гарантий безопасности для России при соответствующем желании и путем дипломатических переговоров», — уточнил Песков.

Он также указал на три самых главных посыла в речи Путина. Первый из них, по словам пресс-секретаря главы государства, заключается в том, что представители НАТО «кинули» Россию, отказавшись выполнять данные ранее обещания не расширяться. Вторым важным акцентом стало указание на то, что в стратегии нацбезопасности Украины допускается применение силы для возврата территорий, а третьим — замечание о том, что тезис об «открытых дверях» Североатлантического альянса нигде документально не зафиксирован.

1 февраля Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном впервые высказался об ответе Вашингтона на направленные ему ранее Москвой предложения по гарантиям безопасности. В частности, он отметил, что США так и не учли три ключевых требования, которые ранее были озвучены Россией в ее инициативе.

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Варвара Кошечкина
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