На Украине рассказали о «самом страшном сне» поляка

Экономист Юрий Атаманюк в эфире телеканала «НАШ» заявил, что энергетическое развитие Украины крайне негативно скажется на Польше. По его словам, такое развитие событий является «самым страшном сном» для поляков.

«Страшный сон поляков — это начало развития экономики, промышленности Украины. Польша и Украина — это сообщающиеся сосуды. Только у нас начинается переработка сельского хозяйства, она тут же зеркально падает в Польше. У нас заработные платы меньше, у нас примерно похоже налоговое поле, но у нас больше рынок сбыта даже внутренний и возможности за пределами» — рассказал эксперт.

По его словам, при ведении Украиной грамотной экономической политики, ее промышленность угнетала бы польскую. При этом, трудовые мигранты из Польши ездили бы на заработки на Украину, а рабочий класс отправился работать в Великобританию и Германию. По этой причине Польше крайне невыгодно какое-либо развитие Украины, заключил Атаманюк.

Ранее генеральный директор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов заявил, что новый трехсторонний альянс Великобритании с Украиной и Польшей станет частью новой внешнеполитической стратегии Лондона. По его словам, после выхода из состава Евросоюза Великобритания ищет себе новую роль в мировой политике и старается быть максимально активной на разных направлениях.