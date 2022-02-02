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Названа выгода Великобритании и Польши от альянса с Украиной

Политолог Андрей Кортунов: у Великобритании и Польши есть свои интересы в альянсе с Киевом

Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency

Новый трехсторонний альянс Великобритании с Украиной и Польшей станет частью новой внешнеполитической стратегии Лондона. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил генеральный директор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов.

По его словам, после выхода из состава Евросоюза Великобритания ищет себе новую роль в мировой политике и старается быть максимально активной на разных направлениях. В качестве примера такого подхода специалист назвал «вызывающее» поведение Великобритании в Черноморском регионе и прошлогодний инцидент с британским эсминцем Defender. Кроме того, британский премьер-министр Борис Джонсон может извлечь личную выгоду из столь энергичной внешней политики: таким образом он пытается переключить внимание граждан от внутренних проблем, включая скандал из-за нарушения им коронавирусных правил во время вечеринок на Даунинг-стрит.

Есть свои интересы и у Польши: с помощью этого альянса она демонстрирует свои исторические связи с Лондоном и Киевом, а также показывает, что хоть и является членом Европейского Союза, но у нее есть свой собственный взгляд на европейские дела. «Я думаю, что Польша рассчитывает если не на некое лидерство, то во всяком случае активную роль», — отметил Кортунов.

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По словам политолога, новый альянс также может трактоваться как попытка Великобритании и Варшавы продемонстрировать свою лояльность США и некоторым образом «снять груз с плеч» американского президента Джо Байдена. «Байден всегда может сослаться на то, что его партнеры по трансатлантическому взаимодействию взяли на себя какие-то дополнительные обязательства в отношении Украины и ее безопасности», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Великобритания предложила Украине и Польше организовать тройственный союз. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, целью сотрудничества с Польшей и Великобританией станет обеспечение региональной безопасности.

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Валентина Шварцман
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