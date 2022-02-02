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На Украине рассказали о желании России иметь у себя на границе «понятную страну»

Политолог Лазарев: России не интересно оккупировать Украину

Политолог Александр Лазарев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Россия не имеет совершенно никакой заинтересованности во «вторжении» на Украину, о котором так много говорят в последняя время. Он считает, что желание Москвы — иметь у себя на границе «понятную страну», в дальнейшем будущем и контактах с которой можно быть уверенным.

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«Никто не будет оккупировать Украину. России не интересно оккупировать Украину. Им не нужно владеть территорией Украины, Бжезинский (Збигнев Бжезинский, американский политолог и государственный деятель польского происхождения, — прим. «Ленты.ру») не актуален. Все эти концепты, которые нам сейчас пытаются продать, они уже давно не работают. России нужна просто понятная страна у себя на границе», — рассказал эксперт.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что администрация США пока не видит со стороны России шагов, которые, по мнению Вашингтона, вели бы к деэскалации сложившегося кризиса вокруг Украины.

Марина Совина
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