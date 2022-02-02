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Порошенко с женой снялись с одинаковыми футболками и рассмешили подписчиков

Бывший президент Украины Порошенко с женой Мариной попозировали с футболками с рыжим котом

Фото: @petroporoshenko

Бывший президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной опубликовали фото с одинаковыми футболками и рассмешили подписчиков. Соответствующий снимок появился в их Instagram-аккаунтах.

На размещенном в сети кадре супруги позируют в обнимку. Порошенко одет в белую рубашку и черный классический костюм, состоящий из пиджака и брюк. Его жена, в свою очередь, запечатлена в белой блузке, темном жилете и штанах.

Супруги приложили поверх нарядов черные футболки с принтом в виде рыжего кота в шляпе с курительной трубкой во рту. «Друзья и коллеги поздравляли Марину с днем рождения, а подарок достался и мне», — подписал пост бывший глава государства. Известно, что 1 февраля Марине Порошенко исполнилось 60 лет.

Пользователей сети порадовал снимок, и они оставили супругам комплименты в комментариях под публикацией. «Какая красивая пара!», «Марина, с днем рождения! У вас очень смешные футболки!», «Тот, кто сделал вам такой подарок, — просто гений!», «Забавные котики!», «Очень добрый и хороший подарок! Смешные картинки!» — писали юзеры.

В апреле 2021 года Порошенко обновил имидж и удивил журналистов. Бывший президент Украины сделал новую стрижку, купил костюм и лоферы от французского бренда Louis Vuitton. Стоимость такой обуви составляет 875 долларов (более 66 тысяч рублей).

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Таисия Косинцева
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