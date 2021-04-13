Порошенко обновил имидж и удивил журналистов

Бывший президент Украины Петр Порошенко сменил имидж, чем удивил журналистов и всех присутствующих на согласительном совете депутатских фракций Верховной Рады. Об этом пишет портал Strana.ua.

По данным издания, Порошенко сделал новую стрижку, купил новый костюм и лоферы от французского бренда Louis Vuitton. Стоимость такой обуви составляет 875 долларов (более 66 тысяч рублей).

Кроме того, авторы материала отметили изменения в лице главы фракции «Европейской солидарности». Они предположили, что Порошенко сделал пластическую операцию, удалив грыжи нижнего века.

«Если честно, когда мы смотрели на его лицо, у нас с коллегами — пластическими хирургами — чесались руки сделать эту операцию. И наконец-то ему кто-то из специалистов помог избавиться от мешков под глазами», — отметил врач Сергей Дербак, который делает операции украинским звездам шоу-бизнеса и политикам.

Ранее модный эксперт Татьяна Соловей оценила внешний вид украинских политиков и раскрыла их предпочтения в одежде. По ее мнению, Порошенко покупал костюмы дорогих брендов, например, Brioni, однако не уделял должного внимания их посадке. «Не мужская это доблесть думать о том, чтобы талию на два пальца уменьшить», — пишет Соловей.